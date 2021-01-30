ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стала известна причина крушения вертолетов в Мали, в котором погиб и белорус

31.01.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Крушение двух французских военных вертолетов в Мали в конце 2019 года произошло преимущественно в результате плохой коммуникации. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на доклад Бюро по расследованию и анализу безопасности государственной авиации (BEA-E).


Фото: Министерство обороны Франции

«Причины относятся исключительно к сфере организационных и человеческих факторов», — отметили специалисты. Сотрудники бюро в своем докладе назвали миссию экипажей напряженной, при этом, по их словам, наблюдались расхождения в анализе местности между наземными и летными командами, а также неудачные способы связи.

Специалисты отмечают, что «экипажи столкнувшихся вертолетов не прошли совместного инструктажа по безопасности». «Существенные сообщения были пропущены под воздействием стресса, использованная лексика оказалась неточной, также работало слишком много каналов связи», — указали эксперты.

Столкновение французских вертолетов, которые перевозили военных, произошло в конце ноября 2019 года в Мали в ходе выполнения служебной миссии. В результате крушения погибли 13 военнослужащих, среди которых был белорус Андрей Жук. Это самые масштабные единовременные потери французской армии за последние 36 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Бюро по расследованию и анализу безопасности государственной авиации отметили, что «экипажи столкнувшихся вертолетов не прошли совместного...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by