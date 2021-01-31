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СМИ сообщили об обходе кафе и баров в Москве с просьбой отключить Wi-Fi

31.01.2021 09:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники полиции проводят обход кафе, расположенных в центре Москвы, и просят их владельцев отключить доступ к Wi-Fi для посетителей днем 31 января, когда в столице должна пройти несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» и телеканал «Дождь».


Москва, 23 января 2021 года. Фото: Reuters

По сведениям агентства, полицейские приходят в учреждения общепита в гражданской одежде, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те в свою очередь «в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия» разрешили отключить Wi-Fi.

«Дождю» о приходе сотрудников правоохранительных органов сообщил гендиректор Rock'n'Roll бара на Сретенском бульваре Азамат Каримов. По его словам, полицейские в штатском пришли в его бар и попросили отключить гостевой Wi-Fi 31 января. Они уточнили, что для сотрудников заведения интернет может работать. «После этого они спросили контактные данные менеджера и ушли, отказавшись предоставить копию распоряжения», — рассказал бизнесмен.

В Telegram-канале «ЗаТелеком», который ведет исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, появилось сообщение следующего содержания: «Получил штук десять сообщений — все из Москвы. Полиция ходит по кафехам и «настоятельно просят» не включать Wi-Fi завтра».

Несанкционированный митинг собирают сторонники Алексея Навального. Они требуют отпустить оппозиционера, задержанного сразу после прибытия из Германии, где он проходил курс лечения после отравления. Задержали Навального, как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), из-за того, что он был объявлен в розыск после «систематических нарушений условий испытательного срока».

На фоне несогласованной акции власти Москвы закроют вестибюли семи центральных станций метро — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Поезда на них останавливаться не будут. С 8:00 в центре города также перекроют части улиц Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка до их пересечения с Бульварным кольцом.

Помимо этого, в центре Москвы 31 января запретят продавать алкоголь и напитки в стекле с 9:00 до 23:00. Магазинам и кафе, расположенным в 100 м от Лубянской площади, власти рекомендовали закрыться. Такое решение приняли несколько ресторанов, а также «Детский мир» на Лубянке, торговый центр «Наутилус», ГУМ, ЦУМ и торговый центр «Охотный ряд». Кроме того, в Москве по требованию полиции 31 января нельзя будет припарковаться на некоторых центральных улицах.

Московская полиция и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных митингах, предупредив об уголовной ответственности.

 
 
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Перед несогласованными с властями протестными акциями в Москве, по сведениям СМИ, полицейские обходят кафе в центре столицы и просят отключить Wi-Fi на время...
 
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