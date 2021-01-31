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Фанаты ФК "Марсель" атаковали базу команды

31.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Марселе погром накануне устроили футбольные фанаты. Недовольные результатами команды сначала они прошлись маршем по городу, а за несколько часов до старта домашнего матча против "Ренна" атаковали учебно-тренировочную базу команды "Марсель".

Пострадал защитник  Альваро Гонсалес - у него повреждена спина

Хулиганы закидали вход петардами, дымовыми шашками и файерами, от которых загорелись деревья и газон, а также пострадал защитник  Альваро Гонсалес - у него повреждена спина. Ворвавшись на территорию базы, недовольные фанаты кидали камни в стекла здания, изуродовали стены оскорбительными надписями в адрес главы клуба, совершили кражи. 25 участников беспорядков были задержаны. При этом трое полицейских получили ранения, были повреждены три автомобиля спецслужб. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро. 
 
 
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В Марселе погром накануне устроили футбольные фанаты. Недовольные результатами команды сначала они прошлись маршем по городу, а за несколько часов до старта...
 
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