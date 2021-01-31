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Пострадал защитник Альваро Гонсалес - у него повреждена спина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фанаты ФК "Марсель" атаковали базу команды В Марселе погром накануне устроили футбольные фанаты. Недовольные результатами команды сначала они прошлись маршем по городу, а за несколько часов до старта...

В Марселе погром накануне устроили футбольные фанаты. Недовольные результатами команды сначала они прошлись маршем по городу, а за несколько часов до старта домашнего матча против "Ренна" атаковали учебно-тренировочную базу команды "Марсель".Хулиганы закидали вход петардами, дымовыми шашками и файерами, от которых загорелись деревья и газон, а также пострадал защитник Альваро Гонсалес - у него повреждена спина. Ворвавшись на территорию базы, недовольные фанаты кидали камни в стекла здания, изуродовали стены оскорбительными надписями в адрес главы клуба, совершили кражи. 25 участников беспорядков были задержаны. При этом трое полицейских получили ранения, были повреждены три автомобиля спецслужб. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро.