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Фанаты ФК "Марсель" атаковали базу команды
31.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Марселе погром накануне устроили футбольные фанаты. Недовольные результатами команды сначала они прошлись маршем по городу, а за несколько часов до старта домашнего матча против "Ренна" атаковали учебно-тренировочную базу команды "Марсель".
Пострадал защитник Альваро Гонсалес - у него повреждена спинаХулиганы закидали вход петардами, дымовыми шашками и файерами, от которых загорелись деревья и газон, а также пострадал защитник Альваро Гонсалес - у него повреждена спина. Ворвавшись на территорию базы, недовольные фанаты кидали камни в стекла здания, изуродовали стены оскорбительными надписями в адрес главы клуба, совершили кражи. 25 участников беспорядков были задержаны. При этом трое полицейских получили ранения, были повреждены три автомобиля спецслужб. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро.
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В Марселе погром накануне устроили футбольные фанаты. Недовольные результатами команды сначала они прошлись маршем по городу, а за несколько часов до старта...
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