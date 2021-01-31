Источник материала: БT

В зоне столкновений пострадали двое полицейских

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки во Франции. Демонстрации прошли в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге 35 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, в которые вылились акции протеста против закона о глобальной безопасности. Демонстрации прошли в Лионе, Лилле,...

35 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, в которые вылились. Демонстрации прошли в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге и других городах. Участников было более 32 тысяч, в том числе 5 тысяч в Париже. Против митингующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.В толпе взрывались петарды и дымовые шашки. Были жесткие задержания. Возмущение митингующих вызывает статья законопроекта "О глобальной безопасности", которая предусматривает штрафы и тюремное заключение для тех, кто размещает в интернете фото и видео полицейских при исполнении. Напомним, протесты в стране по поводу скандального законопроекта проходят с осени 2020 года.