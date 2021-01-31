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Беспорядки во Франции. Демонстрации прошли в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге
31.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT35 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, в которые вылились
В зоне столкновений пострадали двое полицейскихВ толпе взрывались петарды и дымовые шашки. Были жесткие задержания. Возмущение митингующих вызывает статья законопроекта "О глобальной безопасности", которая предусматривает штрафы и тюремное заключение для тех, кто размещает в интернете фото и видео полицейских при исполнении. Напомним, протесты в стране по поводу скандального законопроекта проходят с осени 2020 года.
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35 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, в которые вылились акции протеста против закона о глобальной безопасности. Демонстрации прошли в Лионе, Лилле,...
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