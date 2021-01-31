Новая акция в поддержку Навального: как протестуют в разных городах России

В ходе несогласованных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 1009 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 13.15 мск.
Больше всего задержанных в Москве — 142, следом идут Владивосток (113), Новосибирск (93) и Красноярск (91).
Что происходит в Москве
Корреспонденты РБК сообщают о задержаниях у станции метро «Сухаревская». Точное количество протестующих оценить сложно, так как группы людей находятся в разных местах. Власти Москвы оценили количество участников в около 300 человек.
Среди задержанных оказался журналист и председатель комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ Николай Сванидзе, позже его отпустили.
В воскресенье закрыто семь центральных станций метро, в том числе «Лубянка», «Китай-Город» и «Театральная». Поезда проезжают их без остановки. Позднее по требованию полиции закрыли станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Также закрыли подходы к Площади трех вокзалов.
«До особого распоряжения полиции» перекрыты улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка, Солянка.
Перекрыта Пушкинская площадь. На Чистых прудах у людей проверяют сумки и документы.
Через кордон на Большой Дмитровке пропускают только работающих в этом районе людей и журналистов с редакционными заданиями. А для прохода в сторону Трубной по бульварам требуют редзадание, удостоверение и жилетки.
На нескольких улицах запрещена парковка. Это Моховая, Охотный ряд, Театральный и Китайгородский проезды, Новая площадь, Москворецкая и Кремлевская набережные.
Власти Москвы рекомендовали закрыть часть магазинов и заведений общепита в центре города 31 января. С 9.00 до 23.00 в центре запретили продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре.
В Москве возбудили новое уголовное дело — по ст. 280 о публичных призывах к экстремистской деятельности. Задержан 34-летний москвич за призывы выйти на акцию 31 января. В полиции сообщили, что он дал признательные показания.
Что происходит в Санкт-Петербурге
Около 12.30 начались столкновения участников несанкционированной акции с ОМОНом, передал корреспондент РБК. После этого протестующие решили уйти с площади в другие районы. В центре города массовые задержания.
Подходы к Невскому проспекту перекрыли грузовиками коммунальных служб и ограждениями.
Как сообщает корреспондент РБК, в центр города не пропускают автомобили.
«Фонтанка» сообщает, что подойти к Зимнему дворцу могут пройти лишь те, у кого есть билет в Эрмитаж.
Среди задержанных на акции — рэпер Оксимирон.
Митинги в других городах
К 13.30 мск, по данным «ОВД-Инфо», в городах России были задержаны уже более 800 человек. Лидирует по задержаниям Владивосток — больше ста человек.
Во Владивостоке больше ста участников несанкционированной акции дошли до набережной Спортивной гавани и устроили хоровод на льду.
В Петропавловске-Камчатском вышло несколько десятков человек. Полиция оценила число участников в 30 человек. По данным «ОВД-Инфо», задержаны семеро.
В Омске, где протестующие собрались на Ленинградской площади, полицейские задержали представителей штаба Навального — Ольгу Картавцеву и Даниила Чебыкина.
В Екатеринбурге, по данным областного ГУ МВД, на акцию вышли 2,3 тыс. человек. По оценкам СМИ — 7 тыс. человек. В городе задержаны 15 человек.
В Новосибирске, по данным СМИ, вышли 5 тыс. человек. Местные издания отмечают, что участников больше, чем неделю назад. В городе задержано больше 80 человек.
В Самаре, по оценкам СМИ, к КРЦ «Звезда» неподалеку от набережной вышли от 150 до 200 человек. Полиция задержала всех участников несанкционированной акции и переписала данные всех журналистов, присутствовавших на месте.