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Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России

31.01.2021 18:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15 мск.


Фото: Reuters

Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).

В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.

 

 
 
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В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15...
 
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