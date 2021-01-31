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Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России
31.01.2021 18:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15 мск.
Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).
В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.
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В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15...
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