Правозащитники сообщили о 4 тыс. задержанных на протестах в России

Источник материала: Tut.by

В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 4027 человек, следует из данных «ОВД-Инфо» к 18:15 мск.



Фото: Reuters

Больше всего задержанных правозащитники зафиксировали в Москве — 1167, в Санкт-Петербурге задержаны 862 человека. Следом идут Красноярск (194), Нижний Новгород (138), Тверь (123), Владивосток (122) и Новосибирск (103).

В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.