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Антикарантинный протест разогнали в Брюсселе

31.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Брюсселе полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства. В эпицентр были стянуты свыше 500 бойцов полицейского спецназа. Арестованы десятки человек. Акция была организована на волне протестных настроений под влиянием беспорядков в соседних Нидерландах.

Жесткие карантинные ограничения не дают результата

В Бельгии с октября действует жесткий карантин: даже в гости разрешается приглашать не более одного человека - под угрозой штрафа от 200 евро. В стране закрыты все культурные, развлекательные и общественные учреждения, ношение масок обязательно повсюду. Тем не менее, за последние 7 дней в Бельгии отмечается рост заболеваемости COVID на 11 %. В стране  с населением в 11,5  миллионов человек ежедневно выявляется по 2 тысячи новых случаев заражения и около 50 летальных исходов. 

 
 
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В Брюсселе полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства. В эпицентр были стянуты свыше 500 бойцов полицейского...
 
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