Источник материала: БT

Жесткие карантинные ограничения не дают результата

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антикарантинный протест разогнали в Брюсселе В Брюсселе полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства. В эпицентр были стянуты свыше 500 бойцов полицейского...

В Брюсселе полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против карантинных мер правительства. В эпицентр были стянуты свыше 500 бойцов полицейского спецназа. Арестованы десятки человек. Акция была организована на волне протестных настроений под влиянием беспорядков в соседних Нидерландах.В Бельгии с октября действует жесткий карантин: даже в гости разрешается приглашать не более одного человека - под угрозой штрафа от 200 евро. В стране закрыты все культурные, развлекательные и общественные учреждения, ношение масок обязательно повсюду. Тем не менее, за последние 7 дней в Бельгии отмечается рост заболеваемости COVID на 11 %. В стране с населением в 11,5 миллионов человек ежедневно выявляется по 2 тысячи новых случаев заражения и около 50 летальных исходов.