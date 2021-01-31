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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запрещенные митинги в Вене Протестные акции продолжаются сегодня и в австрийской столице. Люди требуют отмены жесткого локдауна и обязательного ношения масок! Полиция перекрыла проезд...

Протестные акции продолжаются сегодня и в австрийской столице. Люди требуют отмены жесткого локдауна и обязательного ношения масок! Полиция перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Пока акция проходит относительно мирно, но ожидается до 15 тысяч участников. Полиция Вены напомнила, что нарушение запрета на проведение массовых сборищ наказывается штрафом до 720 евро.