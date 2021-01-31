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Запрещенные митинги в Вене

31.01.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протестные акции продолжаются сегодня и в австрийской столице. Люди требуют отмены жесткого локдауна и обязательного ношения масок! Полиция перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Пока акция проходит относительно мирно, но ожидается до 15 тысяч участников. Полиция Вены напомнила, что нарушение запрета на проведение массовых сборищ наказывается штрафом до 720 евро. 
 
 
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Протестные акции продолжаются сегодня и в австрийской столице. Люди требуют отмены жесткого локдауна и обязательного ношения масок! Полиция перекрыла проезд...
 
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