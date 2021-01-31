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МИД РФ: поощрение протестов США - часть стратегии по сдерживанию России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в России: прокуратура и полиция предупреждают об ответственности В Москве сотрудники ОМОН перекрыли несколько улиц: митингующие продолжают перемещаться, часть из них прячется во дворах. Некоторые участники акции подрывают...

В Москве сотрудники ОМОН перекрыли несколько улиц: митингующие продолжают перемещаться, часть из них прячется во дворах. Некоторые участники акции подрывают петарды. По данным МВД, на улицы российской столицы вышло более 2 тысяч человек, включая представителей СМИ. Еще 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. На данный момент задержаны около 150 человек, среди них - порядка 35 журналистов. Сообщается и о нескольких пострадавших участниках протестов, которым полицейские вызывали скорую помощь.МИД России напомнил западным интернет-платформам об ответственности за распространение фейков о несогласованных акциях. Там считают поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию Москвы. В сообщении говорится, что Госдеп явно взял на вооружение "программу", предложенную в 2019 году аналитическим центром "RAND Корпорэйшн". Доклад назывался "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния". Печально, что упустили предупреждение о "высокой цене и рисках" реализации данной доктрины, - отметили в дипломатическом ведомстве.