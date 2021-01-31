В России на акциях протеста задержано более 4 500 человек

Акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли по всей России 31 января. В этот день было задержано, по данным «ОВД-Инфо», 4567 человек (по состоянию на 20:00).

Об этом сообщает в воскресенье вечером телеканал «Дождь», который отмечает, что данное количество задержанных – рекордное для отдельно взятой акции в России.

По числу задержанных лидирует Москва – здесь задержали 1450 человек, в Санкт-Петербурге - 997 и Красноярске – 194. Протесты прошли в десятках других российских городов.

Жену Навального Юлию задержали, а затем отпустили, составив протокол по статье об участии в митинге, «повлекшем помехи инфраструктуре».

23 января на акциях протеста в поддержку Навального было задержано 4002 участника акций.

Напомним, оппозиционера, политика и блогера Алексея Навального задержали , как только он с женой прибыл в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

Фото ВВС