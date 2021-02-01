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Военные Мьянмы объявили о взятии страны под контроль
01.02.2021 07:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает агентство
Как передает
По их словам, президент Вин Мьин и госсоветник (должность соответствует главе правительства), лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах.
О задержании президента и госсоветника
Среди задержанных оказались члены Центрального исполнительного комитета партии, депутаты и члены правительства, передает
На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство еще на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.
После этого армия пригрозила «принять меры». На этом фоне возникли опасения о вероятности государственного переворота, однако Вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую конституцию.
Как передает портал
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты следят за событиями в Мьянме. «США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены», —
Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 годы.
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Военные заявили, что руководство страны было задержано из-за махинаций на выборах в ноябре, тогда победу одержала правящая партия. В Мьянме ввели режим ЧП, власть...
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