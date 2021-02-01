Песков призвал «не оценивать примитивно кадры задержаний на незаконных акциях протеста» в России

Источник материала: Tut.by

Многие видеозаписи с прошедших 31 января незаконных акций запечатлели агрессию протестующих против сотрудников правоохранительных органов. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать кадры задержаний участников несанкционированных митингов с применением силы.



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«Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Не нужно примитивно оценивать кадры [задержаний], кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что есть «огромное количество кадров нападений на омоновцев и полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно».

Отвечая на вопрос, ознакомился ли президент России Владимир Путин с кадрами задержаний на митингах, Песков подчеркнул, что глава государства «не может видеть каждое видео», так как на этих незаконных акциях и их участники, и соответствующие службы «записывают тысячи разных фрагментов». «Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть все эти видео», — заключил представитель Кремля.

Работа журналистов

Песков также выразил уверенность, что «совершенно не приходится говорить о каком-то массовом характере» задержаний журналистов на прошедших акциях. Он подчеркнул, что «какие-либо обобщающие оценки» в данном вопросе неуместны.

По словам пресс-секретаря главы государства, «важен каждый конкретный случай, но еще важнее» каждый раз говорить, что «речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции». «Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, никто им не мешал», — сказал Песков.

Несанкционированные акции в России

31 января в крупных городах России прошли несанкционированные митинги . По наблюдениям корреспондентов ТАСС, они собрали меньше участников и оказались короче и в целом спокойнее, чем неделю назад. По имеющейся информации, самой массовой стала акция в Екатеринбурге, где, согласно сообщениям регионального министерства общественной безопасности, собрались 2,3 тыс. человек. В столице же полиция оценила число протестующих в 2 тыс., тогда как неделю назад их было около 4 тыс.

В России побили рекорд по задержаниям на акциях протеста

Отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, в Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли. Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет.