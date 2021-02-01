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Песков призвал «не оценивать примитивно кадры задержаний на незаконных акциях протеста» в России
01.02.2021 15:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многие видеозаписи с прошедших 31 января незаконных акций запечатлели агрессию протестующих против сотрудников правоохранительных органов. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать кадры задержаний участников несанкционированных митингов с применением силы.
«Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Не нужно примитивно оценивать кадры [задержаний], кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь над тем, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого», — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что есть «огромное количество кадров нападений на омоновцев и полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно».
Отвечая на вопрос, ознакомился ли президент России Владимир Путин с кадрами задержаний на митингах, Песков подчеркнул, что глава государства «не может видеть каждое видео», так как на этих незаконных акциях и их участники, и соответствующие службы «записывают тысячи разных фрагментов». «Конечно же, президент просто не в состоянии смотреть все эти видео», — заключил представитель Кремля.
Работа журналистов
Песков также выразил уверенность, что «совершенно не приходится говорить о каком-то массовом характере» задержаний журналистов на прошедших акциях. Он подчеркнул, что «какие-либо обобщающие оценки» в данном вопросе неуместны.
По словам пресс-секретаря главы государства, «важен каждый конкретный случай, но еще важнее» каждый раз говорить, что «речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции». «Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, никто им не мешал», — сказал Песков.
Несанкционированные акции в России
31 января в крупных городах России прошли несанкционированные
Отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, в Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли. Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет.
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Обобщающие оценки в данном вопросе неуместны, подчеркнул представитель Кремля
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