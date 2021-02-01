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«Они просто превратили нас в это». Замглавы Mash уволился после публикаций о «дворце Путина» в издании
02.02.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе. Как
— Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните
Титов пишет, что «работу талантливых людей» и «тысячи бессонных ночей» просто «перечеркнули решения людей в костюмах», которых не интересуют журналисты.
Титов подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, и с уважением — к главному редактору, «но все это решали не они, а выше» — как когда-то в СССР.
— И пусть они идут …, — отметил Титов.
Mash 29 января первым из СМИ после выхода фильма ФБК «Дворец для Путина» выпустил репортаж, снятый на территории резиденции. 30 января Mash опубликовал интервью Ротенберга, в котором
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«Они просто превратили нас в это». Замглавы Mash уволился после публикаций о «дворце Путина» в издании
Титов пишет, что «работу талантливых людей» и «тысячи бессонных ночей» просто «перечеркнули решения людей в костюмах», которых не интересуют журналисты.
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