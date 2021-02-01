«Они просто превратили нас в это». Замглавы Mash уволился после публикаций о «дворце Путина» в издании

Источник материала: Tut.by

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе. Как написал Титов в своем телеграм-канале, «работать в РТ, ВГТРК или Первом (канале)» он бы никогда не стал, но «они просто взяли и превратили нас в это».

— Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это ). Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать г… о. Но там решили по другому.

Титов пишет, что «работу талантливых людей» и «тысячи бессонных ночей» просто «перечеркнули решения людей в костюмах», которых не интересуют журналисты.

Титов подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, и с уважением — к главному редактору, «но все это решали не они, а выше» — как когда-то в СССР.

— И пусть они идут …, — отметил Титов.

Mash 29 января первым из СМИ после выхода фильма ФБК «Дворец для Путина» выпустил репортаж, снятый на территории резиденции. 30 января Mash опубликовал интервью Ротенберга, в котором тот заявил , что резиденция в Геленджике принадлежит ему.