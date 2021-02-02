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Грузия, Украина и Молдова обратились к ЕС с призывом углубить интеграцию с тремя странами
02.02.2021 12:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главы МИД Грузии, Молдовы и Украины обратились с совместным письмом к руководству ЕС, в котором призывают организацию перейти на новый этап сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство» и углубить процесс интеграции. Об этом во вторник
«Общим посылом ассоциированных партнеров было и есть то, что ЕС должен открыть новые горизонты сотрудничества для заинтересованных и преданных партнеров Восточного партнерства, что будет способствовать еще большему их сближению с Европейским союзом с точки зрения углубления политического диалога, экономической и секторальной интеграции», — приводит пресс-служба фрагмент письма.
Три страны также заявляют о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, правосудие, стратегические коммуникации, здравоохранение и прочее. В письме подчеркнута роль ЕС в вопросе мирного разрешения конфликтов, добавили в МИД.
Письмо адресовано верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, еврокомиссару по вопросам расширения и политики соседства Оливеру Варгейи и главам МИД стран, входящих в состав Евросоюза.
Грузия, Молдова и Украина с 2009 года являются участниками программы ЕС «Восточное партнерство», направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году все три страны подписали соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2014 году ЕС установил безвизовый режим с Молдовой, а через три года право на посещение Евросоюза без виз получили граждане Грузии и Украины.
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Главы МИД трех стран также подчеркнули роль ЕС в вопросе мирного разрешения конфликтов.
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