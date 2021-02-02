Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокуратура Нидерландов - чешке: сама виновата Получила продолжение история с фотографом, которая пострадала неделю назад в ходе разгона манифестации в нидерландском Эйндховене. После прямого попадания струи...

Получила продолжение история с фотографом, которая пострадала неделю назад в ходе разгона манифестации в нидерландском Эйндховене. После прямого попадания струи брандспойта чешке наложили 18 швов и лечат повреждение черепа. Обращение в прокуратуру Нидерландов оказалось безрезультатным. Фотограф пожаловалась, что силу к ней применили неправомерно: она лишь делала фотоснимки акции протеста. Прокуратура жалобу не приняла: все присутствующие на манифестации получили предупреждение с требованием разойтись, и значит - в любых последующих проблемах виноваты сами. Более того, наказанию может быть подвергнута сама пострадавшая как нарушившая распоряжение нидерландской полиции.