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Прокуратура Нидерландов - чешке: сама виновата

02.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Получила продолжение история с фотографом, которая пострадала неделю назад в ходе разгона манифестации в нидерландском Эйндховене. После прямого попадания струи брандспойта чешке наложили 18 швов и лечат повреждение черепа. Обращение в прокуратуру Нидерландов оказалось безрезультатным. Фотограф пожаловалась, что силу к ней применили неправомерно: она лишь делала фотоснимки акции протеста. Прокуратура жалобу не приняла: все присутствующие на манифестации получили предупреждение с требованием разойтись, и значит - в любых последующих проблемах виноваты сами. Более того, наказанию может быть подвергнута сама пострадавшая  как нарушившая  распоряжение нидерландской полиции.
 
 
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Получила продолжение история с фотографом, которая пострадала неделю назад в ходе разгона манифестации в нидерландском Эйндховене. После прямого попадания струи...
 
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