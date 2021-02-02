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Аресты в Босфорском университете

02.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Стамбуле более полутора сотен студентов задержаны в ходе длящихся уже 3 недели  массовых протестов. Недовольство учащейся молодежи вызвано назначением ректора Босфорского университета  центральными властями в нарушение академических свобод. Четверым участникам акции может грозить уголовное преследование: они вынесли в университетский двор изображение священного для мусульман камня, украшенное радужным флагом. Противостояние продолжается: конфликтующие стороны время от времени вступают в ожесточенное противостояние. На крышах зданий, окружающих университетский двор, замечены снайперы.
 
 
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В Стамбуле более полутора сотен студентов задержаны в ходе длящихся уже 3 недели  массовых протестов. Недовольство учащейся молодежи вызвано назначением ректора...
 
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