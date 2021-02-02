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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аресты в Босфорском университете В Стамбуле более полутора сотен студентов задержаны в ходе длящихся уже 3 недели массовых протестов. Недовольство учащейся молодежи вызвано назначением ректора...

В Стамбуле более полутора сотен студентов задержаны в ходе длящихся уже 3 недели массовых протестов. Недовольство учащейся молодежи вызвано назначением ректора Босфорского университета центральными властями в нарушение академических свобод. Четверым участникам акции может грозить уголовное преследование: они вынесли в университетский двор изображение священного для мусульман камня, украшенное радужным флагом. Противостояние продолжается: конфликтующие стороны время от времени вступают в ожесточенное противостояние. На крышах зданий, окружающих университетский двор, замечены снайперы.