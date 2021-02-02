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Количество заражений COVID-19 в мире снижается

02.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, несмотря на мутации. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения. Меж тем так называемый британский штамм обнаружен уже и в Литве. Европейские правительства обещают закупить больше вакцин на фоне проблем с поставками препаратов. В Германии уже привито почти 2 с половиной миллиона человек, к лету обещают охватить всех. Вот только препарат от Pfizer вновь вызывает вопросы - в доме престарелых в испанской провинции Толедо все постояльцы, привитые этой вакциной, все же заболели. Из 78 человек семеро скончались. 

Всплеск заражений новым штаммом в Норвегии

А в Норвегии всплеск заражений мутировавшим вирусом в школе города Эстфол после хоккейного матча, в котором приняли участие 60 школьников. 

В Дании меж тем приняли решение допустить учеников младших классов к очным занятиям. 

Италия и Австрия ослабляют ограничения

Карантин решили ослабить в некоторых регионах Италии и Ватикан. Музеи вновь принимают посетителей. В Австрии сегодня с соблюдением определенных условий откроются магазины, музеи, салоны красоты и школы.   

Усиление карантина во Франции

Во Франции рестораны открывать не спешат, несмотря на это некоторые владельцы все же приглашают посетителей под угрозой штрафов. В стране усилен комендантский час и закрыты магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Париже на протест вышли артисты - учреждения культуры также остаются закрытыми. Как и подъемники на горнолыжных курортах, которые власти обещали открыть в феврале. Пострадавшим от срыва горнолыжного сезона  обещают помочь субсидиями. 

 
 
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Число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, несмотря на мутации. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения. Меж тем так...
 
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