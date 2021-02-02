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Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным
02.02.2021 15:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран. По его мнению, это доказывает то, что Германия, где лечился Навальный, не предоставила никаких доказательств его отравления. Министр заявил об этом на
Он напомнил, что в немецких лабораториях в анализах Навального
«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено, — указал Лавров. — Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: „Я вам ничего не скажу потому, что это секретно“, или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка».
Министр также заявил, что Москва ждет от Стокгольма «транспарентности и честности в этом вопросе».
В середине января Германия заявила, что передала России ответы на все запросы по делу об отравлении Навального в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».
В Минюсте ФРГ заявили, что у Москвы есть все данные, которые необходимы для начала уголовного расследования отравления, в том числе пробы крови, ткани и одежды. При этом там отметили, что никакие медицинские данные не передали, так как на это не согласился Навальный.
В российском МИДе после этого заявили, что ответы от Германии получили, но они «ничего не содержали по сути задаваемых вопросов».
Самочувствие оппозиционера резко
CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование, в котором заявили о причастности к отравлению Навального ФСБ. В службе отрицали обвинения и называли расследование провокацией для дискредитации сотрудников ведомства.
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Глава российского МИДа считает, что обвинения со стороны Запада в организации отравления Навального должны сопровождаться доказательствами, в противном случае...
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