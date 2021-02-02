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Лавров заявил об инсценировке ситуации с Навальным

02.02.2021 15:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о наличии оснований, которые позволяют полагать, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным является инсценировкой западных стран. По его мнению, это доказывает то, что Германия, где лечился Навальный, не предоставила никаких доказательств его отравления. Министр заявил об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Ани Линде.


Фото: пресс-центр ООН

Он напомнил, что в немецких лабораториях в анализах Навального выявили боевое отравляющее вещество, после этого перепроверили эту информацию в лабораториях Франции и Швеции, а также в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено, — указал Лавров. — Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: „Я вам ничего не скажу потому, что это секретно“, или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка».

Министр также заявил, что Москва ждет от Стокгольма «транспарентности и честности в этом вопросе».

В середине января Германия заявила, что передала России ответы на все запросы по делу об отравлении Навального в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права».

В Минюсте ФРГ заявили, что у Москвы есть все данные, которые необходимы для начала уголовного расследования отравления, в том числе пробы крови, ткани и одежды. При этом там отметили, что никакие медицинские данные не передали, так как на это не согласился Навальный.

В российском МИДе после этого заявили, что ответы от Германии получили, но они «ничего не содержали по сути задаваемых вопросов».

Самочувствие оппозиционера резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву летом прошлого года. Лайнер экстренно посадили в Омске, а через два дня Навального отправили на лечение в Берлин. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ. Они также сообщали, что не нашли следов яда в организме Навального.

CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование, в котором заявили о причастности к отравлению Навального ФСБ. В службе отрицали обвинения и называли расследование провокацией для дискредитации сотрудников ведомства.

 
 
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Глава российского МИДа считает, что обвинения со стороны Запада в организации отравления Навального должны сопровождаться доказательствами, в противном случае...
 
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