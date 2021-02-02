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Первые карантинные иски в Польше
02.02.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПервые иски о возмещении ущерба, нанесенного карантинными ограничениями, стали подавать в суд польские предприниматели. Только по двум искам от властей требуют выплаты более 180 тысяч долларов владельцы торгового центра и сети спортзалов. Польское правительство начало вводить ограничения на ведение бизнеса в марте прошлого года. С новой силой карантинные меры вернулись осенью - со второй волной COVID. Бизнесу нанесен огромный ущерб, а скромные выплаты пострадавшим предпринимателям в рамках антикризисных мер не покрывают убытки от локдауна.
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Первые иски о возмещении ущерба, нанесенного карантинными ограничениями, стали подавать в суд польские предприниматели. Только по двум искам от властей требуют...
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