|
Суд приговорил Навального к 3,5 годам тюрьмы
03.02.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил российского политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный.
Политику учли срок, который он находился под домашним арестом - один год. Таким образом, в колонии Навальный проведет два с половиной года.
Суд рассматривал ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий
ФСИН РФ просил отменить Навальному условный срок и назначить реальный - 3 года 6 месяцев. Суд установил несколько фактов неявки политика по неуважительным причинам и удовлетворил иск ФСИН.
Российского оппозиционного политика Алексея Навального
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил российского политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)