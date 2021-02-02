Суд приговорил Навального к 3,5 годам тюрьмы

Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил российского политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный.

Политику учли срок, который он находился под домашним арестом - один год. Таким образом, в колонии Навальный проведет два с половиной года.

Суд рассматривал ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок".

ФСИН РФ просил отменить Навальному условный срок и назначить реальный - 3 года 6 месяцев. Суд установил несколько фактов неявки политика по неуважительным причинам и удовлетворил иск ФСИН.