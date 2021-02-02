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Суд приговорил Навального к 3,5 годам тюрьмы

03.02.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил российского политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный.

Политику учли срок, который он находился под домашним арестом - один год. Таким образом, в колонии Навальный проведет два с половиной года.

Суд  рассматривал ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". 

ФСИН РФ просил отменить Навальному условный срок и назначить реальный - 3 года 6 месяцев. Суд установил несколько фактов неявки политика по неуважительным причинам и удовлетворил иск ФСИН.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета на паспортном контроле 18 января. В России 23 января прошли митинги в поддержку арестованного блогера и оппозиционера.

 

 

 
 
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Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил российского политика Алексея Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный...
 
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