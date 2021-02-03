Дубинки, электрошокеры и «Перемен» Цоя: в Москве и Питере жестко разогнали акции в поддержку Навального

Источник материала: Tut.by

На акциях в поддержку Алексея Навального во вторник, 2 февраля, задержали более тысячи человек, сообщает «ОВД-Инфо». Подавляющее число — в Москве.





После решения суда заменить оппозиционному политику условный срок на реальный, штаб Навального призвал его сторонников собраться на Манежной площади в Москве. Однако она оказалась перекрыта силовиками, в центр российской столицы были стянуты большие силы полиции.













Был закрыт вход на Красную площадь. На вход и выход в центре российской столицы не работали несколько станций метро.





Людей стали вытеснять из центра. Протестующие скандировали «Отпускай», «Свободу» и «Мы без оружия». Полиция предупреждала о необходимости разойтись.

Вскоре начались задержания. Журналисты российских СМИ отмечают, что действовали силовики очень жестко — использовала дубинки и электрошокеры. Сообщается, что некоторым из протестующих понадобилась помощь медиков.

В Дмитровском переулке полиция задерживает протестующих. Людей бьют дубинками и оттесняют с улицы pic.twitter.com/kI1eMF7b0O — РБК (@ru_rbc) February 2, 2021

Проезжающие машины сигналили, некоторые водители включали «Перемен» Виктора Цоя.

По данным «ОВД-Инфо» , всего в Москве задержали более 850 человек.

















В Санкт-Петербурге — более ста семидесяти. Единичные задержания были в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе, Кирове, Чебоксарах, Краснодаре, Мытищах и Люберцах.

В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь, также были закрыты несколько станций метро, сообщает «Фонтанка.ру» . А так в Питере задерживали протестующих.









Около часа ночи все несанкционированные акции в центре Москвы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Полиция стала снимать оцепление.