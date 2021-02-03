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Дубинки, электрошокеры и «Перемен» Цоя: в Москве и Питере жестко разогнали акции в поддержку Навального

03.02.2021 06:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На акциях в поддержку Алексея Навального во вторник, 2 февраля, задержали более тысячи человек, сообщает «ОВД-Инфо». Подавляющее число — в Москве.


После решения суда заменить оппозиционному политику условный срок на реальный, штаб Навального призвал его сторонников собраться на Манежной площади в Москве. Однако она оказалась перекрыта силовиками, в центр российской столицы были стянуты большие силы полиции.




Был закрыт вход на Красную площадь. На вход и выход в центре российской столицы не работали несколько станций метро.


Людей стали вытеснять из центра. Протестующие скандировали «Отпускай», «Свободу» и «Мы без оружия». Полиция предупреждала о необходимости разойтись.

Вскоре начались задержания. Журналисты российских СМИ отмечают, что действовали силовики очень жестко — использовала дубинки и электрошокеры. Сообщается, что некоторым из протестующих понадобилась помощь медиков.

Проезжающие машины сигналили, некоторые водители включали «Перемен» Виктора Цоя.

 

По данным «ОВД-Инфо», всего в Москве задержали более 850 человек.





В Санкт-Петербурге — более ста семидесяти. Единичные задержания были в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе, Кирове, Чебоксарах, Краснодаре, Мытищах и Люберцах.

В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь, также были закрыты несколько станций метро, сообщает «Фонтанка.ру». А так в Питере задерживали протестующих.



Около часа ночи все несанкционированные акции в центре Москвы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Полиция стала снимать оцепление.

 
 
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После решения суда заменить оппозиционному политику условный срок на реальный, штаб Навального призвал его сторонников собраться на Манежной площади в Москве....
 
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