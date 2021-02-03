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Дубинки, электрошокеры и «Перемен» Цоя: в Москве и Питере жестко разогнали акции в поддержку Навального
03.02.2021 06:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На акциях в поддержку Алексея Навального во вторник, 2 февраля, задержали более тысячи человек, сообщает «ОВД-Инфо». Подавляющее число — в Москве.
После
Был закрыт вход на Красную площадь. На вход и выход в центре российской столицы не работали несколько станций метро.
Людей стали вытеснять из центра. Протестующие скандировали «Отпускай», «Свободу» и «Мы без оружия». Полиция предупреждала о необходимости разойтись.
Вскоре начались задержания. Журналисты российских СМИ отмечают, что действовали силовики очень жестко — использовала дубинки и электрошокеры. Сообщается, что некоторым из протестующих понадобилась помощь медиков.
Проезжающие машины сигналили, некоторые водители включали «Перемен» Виктора Цоя.
В Санкт-Петербурге — более ста семидесяти. Единичные задержания были в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе, Кирове, Чебоксарах, Краснодаре, Мытищах и Люберцах.
В Санкт-Петербурге перекрыли Дворцовую площадь, также были закрыты несколько станций метро, сообщает
Около часа ночи все несанкционированные акции в центре Москвы были пресечены сотрудниками правоохранительных органов,
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Дубинки, электрошокеры и «Перемен» Цоя: в Москве и Питере жестко разогнали акции в поддержку Навального
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