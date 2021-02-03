«Политические разногласия - не преступление». Меркель, Макрон и Боррель потребовали освободить Навального

Источник материала: Tut.by

Мировые лидеры выступили с требованиями освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный и отправили в колонию. В МИД РФ эти заявления считают вмешательством во внутренние дела страны.



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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, и прекратить насилие против протестующих. Ее слова привел официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в своем Twitter .

«Приговор Алексею Навальному далек от стандартов правовых государств», — считает канцлер.

«Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не являются преступлением», — написал Эмманюэль Макрон у себя в Twitter .

Президент Франции призвал российские власти немедленно освободить оппозиционного политика. «Соблюдение прав человека, так же, как и демократических свобод, не подлежит обсуждению», — подчеркнул он.

Канлер Австрии Себастьян Курц счел замену Навальному условного срока на реальный недопустимым и потребовал прекращения насилия против мирных демонстрантов".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter заявил, что решение суда в отношении оппозиционера Алексея Навального является трусостью, и призвал немедленно освободить политика.

К «немедленному освобождению» Алексея Навального призвал Москву глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Приговор Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и основных свобод. Это противоречит постановлению ЕСПЧ, который признал это дело (дело „Ив Роше“ — прим.TUT.BY) произвольным и необоснованным», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее освобождения Навального потребовали глава британского МИДа Доминик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, глава МИД Швеции Анн Линде и другие.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призывы иностранных государств выпустить на свободу Навального, назвала их написанными «как под копирку». Она попросила не вмешиваться во внутренние дела страны.

Напомним, Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Суд назначил политику 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, — 2 года и 8 месяцев колонии.

После решения суда на акциях в поддержку Алексея Навального задержали более тысячи человек .