Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Источник материала: Tut.by

Самый богатый человек мира решил покинуть пост гендиректора возглавляемой им компании Amazon. Концерн в 2020 году сумел увеличить чистую прибыль почти на 10 миллиардов долларов.



Джефф Безос. Фото: Reuters

Концерн Amazon в своем пресс-релизе во вторник, 2 февраля, объявил о том, что основатель и генеральный директор компании Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет свой пост и займет должность исполнительного председателя совета директоров. «Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится в своей лучшей форме, что касается внедрения новых изобретений, поэтому это оптимальное время для этого перехода», — прокомментировал это решение сам Безос.

Новым главой компании станет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.

В феврале 2020 года Джефф Безос объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата и создаст экологический фонд под названием Bezos Earth Fund. Целью фонда станет финансирование «ученых, активистов, неправительственных организаций», а также поддержка «любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу». «Мы можем спасти Землю», — подчеркнул глава Amazon.

Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира Forbes. Это обусловлено отчетом Amazon о доходах за 2020 год, который показал рост чистой прибыли компании почти на 10 миллиардов долларов США по сравнению с 2019 годом.