«Мы с Навальным в разных ситуациях». Тихановская прокомментировала возможность возвращения на родину

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская не планирует пока возвращаться в Беларусь. Она считает, что в настоящее время за ее пределами может сделать намного больше, чем в тюрьме. Об этом она заявила в интервью ведущему программы ВВС Hard Talk Стивену Сакуру.



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Стивен Сакур поинтересовался у Светланы Тихановской, не служит ли для нее примером российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию, зная, что его арестуют.

Светлана Тихановская отметила, что они находятся в разных ситуациях.

— Навальный — уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. И во-вторых, я чувствую ответственность за детей. Потому что мой муж в тюрьме. А одному из детей нужен особый уход. И мне нужно дважды подумать, прежде чем принимать решение о возвращении в Беларусь, — сказала Тихановская.

— А вы не думаете о возвращении? Мы все видели, как приезд Навального в Россию зарядил там оппозицию. Тысячи людей снова выходят на улицы. Если бы вы вернулись, это тоже произвело бы большой эффект. Вы не думаете об этом?

— Я думаю об этом. Но в Беларуси нет закона, и в Беларуси уже много политических заключенных, многие задержаны, — сказала Тихановская. — Даже если я вернусь и меня посадят в тюрьму, на кого-то это повлияет — люди, безусловно, отреагируют. Но я уверена, что смогу сделать намного больше, чем если просто стану очередной жертвой и окажусь в тюрьме. Люди поднимутся, я уверена, они захотят защитить меня. Но если этого не произойдет — я стану очередным политическим заключенным.

Напомним, на следующий день после президентских выборов в Беларуси, 10 августа, Светлана Тихановская в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что Тихановская находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.

По словам Тихановской, она была вынуждена покинуть страну из-за давления белорусских властей. Она также не раз говорила о том, что вернется в Беларусь, когда поймет, что ее семья и она будут на родине в безопасности.