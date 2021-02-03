Квартал красных фонарей в Амстердаме официально закроют

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Такое решение приняли власти города. Работниц знаменитой улицы переведут на окраину столицы Нидерландов. Решение уже встретило первые сомнения. До пандемии Амстердам привлекал до 20 миллионов туристов в год. По предварительным опросам, 11 % путешественников уже заявили, что не поедут в город, если он лишится своих знаковых достопримечательностей.





