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В США изменили знаменитую надпись Hollywood

03.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Лос-Анджелесе шестеро ребят изменили знаменитую надпись Hollywood на HollyBoob. Шутку не оценили полицейские. Тут же всех пранкеров задержали. Им предъявлены обвинения. Одна из задержанных заявила, что таким образом они хотели привлечь внимание к цензуре в Instagram. Ее профиль с 5 миллионами подписчиков заблокировали из-за контента, по сути аналогичного наполнению Playboy. Вот только известный журнал никогда не попадал под санкции соцсети. Тем не менее, к такой выгодной политике соцсетям уже не привыкать.

 
 
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В Лос-Анджелесе шестеро ребят изменили знаменитую надпись Hollywood на HollyBoob. Шутку не оценили полицейские. Тут же всех пранкеров задержали. Им предъявлены обвинения....
 
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