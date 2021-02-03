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Стрельба во Флориде - погибли сотрудники ФБР

03.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Погибли два агента ФБР, еще трое ранены в результате стрельбы в американской Флориде. Трагедия произошла во время обыска дома мужчины, подозреваемого в насилии над детьми. Из-за сопротивления сотрудники ФБР открыли огонь на поражение. Насильник погиб. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице.

 
 
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Погибли два агента ФБР, еще трое ранены в результате стрельбы в американской Флориде. Трагедия произошла во время обыска дома мужчины, подозреваемого в насилии над...
 
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