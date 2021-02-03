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Студенческие протестные акции в Стамбуле закончились задержаниями
03.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Молодые люди выступали против назначения президентом Эрдоганом нового ректора университета Богазичи. Традиционно в вузе главу выбирают на голосовании преподаватели. Демонстранты по большей части были настроены агрессивно: выкрикивали оскорбления и бросались на стражей правопорядка. Полиция в свою очередь действовала жестко. Помимо слезоточивого газа правоохранители использовали и физическую силу при задержаниях.
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Молодые люди выступали против назначения президентом Эрдоганом нового ректора университета Богазичи. Традиционно в вузе главу выбирают на голосовании...
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