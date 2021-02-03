Студенческие протестные акции в Стамбуле закончились задержаниями

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Молодые люди выступали против назначения президентом Эрдоганом нового ректора университета Богазичи. Традиционно в вузе главу выбирают на голосовании преподаватели. Демонстранты по большей части были настроены агрессивно: выкрикивали оскорбления и бросались на стражей правопорядка. Полиция в свою очередь действовала жестко. Помимо слезоточивого газа правоохранители использовали и физическую силу при задержаниях.



