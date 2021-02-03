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Джефф Безос покидает пост главы Amazon
03.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Самый богатый человек мира 30 лет возглавлял одну из главных торговых интернет-площадок планеты. Уход произойдет во второй половине года, впрочем, Безос оставляет за собой пост исполнительного председателя. Миллиардер основал компанию в 1994 году в своем гараже. Amazon начинала как книжный онлайн-магазин, а сегодня его продажи переваливают за сотни миллиардов долларов.
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Самый богатый человек мира 30 лет возглавлял одну из главных торговых интернет-площадок планеты. Уход произойдет во второй половине года, впрочем, Безос оставляет...
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