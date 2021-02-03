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Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK
03.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭта новость сегодня произвела эффект разорвавшейся бомбы и рискует по-настоящему всколыхнуть всю Украину.
В Верховной раде инициируют импичмент ЗеленскомуРечь идет о "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Свобода слова по-украинскиИзначально речь шла о возможном вещании запрещенных каналов в интернете. Но Министерство культуры Украины направило запрос к Youtube с просьбой заблокировать названные каналы на площадке. Оппозиция назвала решение президента страны узурпацией власти.
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Эта новость сегодня произвела эффект разорвавшейся бомбы и рискует по-настоящему всколыхнуть всю Украину. Сразу несколько неугодных действующей власти...
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