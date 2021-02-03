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Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK

03.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эта новость сегодня произвела эффект разорвавшейся бомбы и рискует по-настоящему всколыхнуть всю Украину.  Сразу несколько неугодных действующей власти телеканалов  прекращают эфирное вещание под санкциями государства.  

В Верховной раде инициируют импичмент Зеленскому

Речь идет о  "112 Украина",  NewsOne и ZIK.  Указ об их блокировке сразу на 5 лет подписал Владимир Зеленский.  В перечень ограничений входят  закрытие активов, ограничение торговых операций,  аннулирование лицензий и другие запреты. В итоге тысячи людей останутся без работы, миллионы - без любимых телеканалов.  Событие приобрело международный резонанс.  США поддержали решение президента Украины по введению санкций против своих телеканалов.  Об этом говорится в заявлении американского посольства.  В Верховной раде уже инициируют импичмент президенту Зеленскому.

Свобода слова по-украински

Изначально речь шла о возможном вещании запрещенных каналов  в интернете. Но  Министерство культуры Украины направило запрос к Youtube с просьбой заблокировать названные каналы на площадке. Оппозиция назвала решение президента страны  узурпацией власти. 

 
Теги: Новости
 
 
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Эта новость сегодня произвела эффект разорвавшейся бомбы и рискует по-настоящему всколыхнуть всю Украину.  Сразу несколько неугодных действующей власти...
 
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