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Не нашли состава преступления

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госсекретарь США обеспокоен жесткостью российской полиции Жесткость подавления протестов в России осудил госсекретарь США Энтони Блинкен и отметил, что цитата "Навальный - это голос народа, а государство нарушает ...

Жесткость подавления протестов в России осудил госсекретарь США Энтони Блинкен и отметил, что цитата "Навальный - это голос народа, а государство нарушает права людей на мирный протест, который гарантирован им Конституцией РФ".И это говорит госсекретарь страны, в которой еще месяц назад во время массовых протестов у здания Конгресса полицейские застрелили участницу митинга.Кстати, сотруднику полиции, который и нанес смертельный удар ветерану ВВС Эшли Бэббитт, скорее всего, не предъявят никаких обвинений. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", правоохранители заявили, что по итогам предварительного расследования "не было обнаружено достаточных доказательств" его вины. Бэббитт скончалась в больнице, а офицера на время расследования просто отправили в отпуск.