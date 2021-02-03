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Госсекретарь США обеспокоен жесткостью российской полиции

03.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жесткость  подавления протестов в России осудил госсекретарь США  Энтони Блинкен и отметил, что цитата "Навальный - это голос народа,  а государство нарушает  права людей на мирный протест, который гарантирован им  Конституцией РФ".  

И это говорит  госсекретарь страны, в которой еще месяц назад во время массовых протестов у здания Конгресса  полицейские застрелили участницу митинга.

Не нашли состава преступления

Кстати, сотруднику полиции, который и нанес смертельный удар ветерану ВВС Эшли Бэббитт, скорее всего, не предъявят никаких обвинений. Как пишет "Нью-Йорк Таймс",  правоохранители заявили, что по итогам предварительного расследования "не было обнаружено достаточных доказательств" его вины.  Бэббитт скончалась в больнице, а офицера на время расследования просто отправили в отпуск.

 
 
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Жесткость  подавления протестов в России осудил госсекретарь США  Энтони Блинкен и отметил, что цитата "Навальный - это голос народа,  а государство нарушает ...
 
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