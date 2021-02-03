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Смута Навального. На протестах в Москве задержали более 1000 человек
03.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРоссию охватила волна спонтанных митингов после того, как Московский суд заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Протесты наблюдались и в Петербурге. За один вечер, по данным правозащитников, в Москве задержали более тысячи участников акций, в их числе несовершеннолетние. Мирными подобные сборища назвать сложно. Протестующие блокировали дороги и скандировали оппозиционные лозунги.
Ожидаемая реакцияОжидаемой была и международная реакция на внутреннее решение России. Совет Европы заявил, что приговор Навальному "не вызывает доверия". Министр иностранных дел Великобритании назвал судебное постановление "извращенным", а глава МИД Германии обвинил Москву в нарушении "гражданских свобод и верховенства закона".
С. Лавров: градус истерии на Западе зашкаливаетИстерика Запада по ситуации с Навальным зашкаливает, считает глава МИД России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на то, что в Германии, Франции, США и других западных странах только за выход на проезжую часть грозят большие штрафы и даже реальный тюремный срок. Да и полиция разбирается с ними намного жестче.
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Россию охватила волна спонтанных митингов после того, как Московский суд заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Протесты наблюдались и в...
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