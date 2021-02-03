ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политическая расправа с неугодными СМИ в Украине

03.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Именно так  журналисты, политики и большинство украинских зрителей называют  решение президента Владимира Зеленского  о закрытии сразу трех национальных телеканалов. Совет нацбезопасности и обороны  ввел  санкции против Тараса Козака, владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов

Зеленский подписал указ и объяснил это тем, что данные  вещатели представляют угрозу.  Впрочем посольство США в Украине уже давно говорило про "информационную угрозу" внутри страны. И сегодня американская димписсия официально приветствовала закрытие  украинских телеканалов. 

Люди же уверены, что зачистить информационное поле и избежать ответов на злободневные вопросы о тарифах, вакцинации, заработной плате и ситуации  в Донбассе  все равно не удастся. А вот отвечать перед народом рано или поздно придется. 

По мнению  украинских политологов, закрытие каналов может  спровоцировать кризис и массовые протесты в стране.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно так  журналисты, политики и большинство украинских зрителей называют  решение президента Владимира Зеленского  о закрытии сразу трех национальных...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by