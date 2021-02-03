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Политическая расправа с неугодными СМИ в Украине
03.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИменно так журналисты, политики и большинство украинских зрителей называют решение президента Владимира Зеленского о закрытии сразу трех национальных телеканалов. Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака, владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Зеленский ввел санкции против национальных телеканаловЗеленский подписал указ и объяснил это тем, что данные вещатели представляют угрозу. Впрочем посольство США в Украине уже давно говорило про "информационную угрозу" внутри страны. И сегодня американская димписсия официально приветствовала закрытие украинских телеканалов.
Люди же уверены, что зачистить информационное поле и избежать ответов на злободневные вопросы о тарифах, вакцинации, заработной плате и ситуации в Донбассе все равно не удастся. А вот отвечать перед народом рано или поздно придется.
По мнению украинских политологов, закрытие каналов может спровоцировать кризис и массовые протесты в стране.
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Именно так журналисты, политики и большинство украинских зрителей называют решение президента Владимира Зеленского о закрытии сразу трех национальных...
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