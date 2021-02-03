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Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политическая расправа с неугодными СМИ в Украине Именно так журналисты, политики и большинство украинских зрителей называют решение президента Владимира Зеленского о закрытии сразу трех национальных...

Именно так журналисты, политики и большинство украинских зрителей называют решение президента Владимира Зеленского о закрытии сразу трех национальных телеканалов. Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака, владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.Зеленский подписал указ и объяснил это тем, что данные вещатели представляют угрозу. Впрочем посольство США в Украине уже давно говорило про "информационную угрозу" внутри страны. И сегодня американская димписсия официально приветствовала закрытие украинских телеканалов.Люди же уверены, что зачистить информационное поле и избежать ответов на злободневные вопросы о тарифах, вакцинации, заработной плате и ситуации в Донбассе все равно не удастся. А вот отвечать перед народом рано или поздно придется.По мнению украинских политологов, закрытие каналов может спровоцировать кризис и массовые протесты в стране.