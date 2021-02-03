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Достучаться до правительства. Польские акции против запрета на аборты
04.02.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНародное негодование охватывает все больше городов Польши. В Лодзи из-за запрета на аборты женщины в прямом смысле пытались достучаться до правительства. Гремели кастрюлями и ложками. Шумели бутылками с крупами и камнями.
Протестная акция прошла в сопровождении полиции. Очередные митинги против запрета на аборты запланированы в польских городах и на субботу. Эпицентром станет Варшава.
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Народное негодование охватывает все больше городов Польши. В Лодзи из-за запрета на аборты женщины в прямом смысле пытались достучаться до правительства....
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