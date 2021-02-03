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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Достучаться до правительства. Польские акции против запрета на аборты Народное негодование охватывает все больше городов Польши. В Лодзи из-за запрета на аборты женщины в прямом смысле пытались достучаться до правительства....

Народное негодование охватывает все больше городов Польши. В Лодзи из-за запрета на аборты женщины в прямом смысле пытались достучаться до правительства. Гремели кастрюлями и ложками. Шумели бутылками с крупами и камнями.Протестная акция прошла в сопровождении полиции. Очередные митинги против запрета на аборты запланированы в польских городах и на субботу. Эпицентром станет Варшава.