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Достучаться до правительства. Польские акции против запрета на аборты

04.02.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Народное негодование охватывает все больше городов Польши.  В Лодзи из-за запрета на аборты женщины в прямом смысле  пытались достучаться до правительства. Гремели кастрюлями и ложками. Шумели  бутылками с  крупами и камнями. 

Протестная акция прошла в сопровождении полиции. Очередные митинги против запрета на аборты запланированы в польских городах  и на субботу. Эпицентром станет Варшава.  

 
 
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Народное негодование охватывает все больше городов Польши.  В Лодзи из-за запрета на аборты женщины в прямом смысле  пытались достучаться до правительства....
 
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