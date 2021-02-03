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В Верховной раде инициируют импичмент Зеленскому

Двойные стандарты

Свобода слова по-украински

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи людей - граждан Украины - останутся без работы, а миллионы - без любимых телеканалов А ведь еще совсем недавно Зеленский заверял в своей приверженности свободе слова, обещая не подвергать СМИ давлению. Но, как говорится, как слово дал, так обратно...

А ведь еще совсем недавно Зеленский заверял в своей приверженности свободе слова, обещая не подвергать СМИ давлению. Но, как говорится, как слово дал, так обратно и взял. К преследованию телеканалов, которые говорили правду об Украине, предлагали пути решения проблем, были открытыми площадками для выражения мнений - оперативно подключились и профильные ведомства. Министерство культуры обратилось к руководству Ютюб с настоятельной просьбой - закрыть даже интернет-страницы запрещенных каналов.Теперь тысячи людей - граждан Украины - останутся без работы, а миллионы - без любимых телеканалов. Подробности уЭфирное вещание вынужденно прекращают "112 Украина", NewsOne и ZIK.В перечень ограничений входят закрытие активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий и другие запреты. Позиция каналов не угодна.Сами каналы назвали это решение политической расправой с неугодными СМИ и заявили, что намерены оспаривать решение о санкциях в судах, в том числе международных. Оппозиция назвала решение президента узурпацией власти.Депутаты Верховной рады инициируют импичмент президенту Зеленскому. Слова об импичменте начинают звучать и из экспертных кругов.Сложившаяся ситуация не то чтобы удивительная, скорее очень яркая. Так сказать, двойные стандарты во всей красе.Зеленский по теме высказался. На родном и понятном каждому украинцу языке - английском. В "Твиттере" президент не скрывает: вся борьба ради евроатлантических ценностей. А в них отнюдь не входит критика истеблишмента. Пусть даже горькая и правдивая.К слову, реакция Запада на такие принципы свободы слова - абсолютная тишина. И хоть запрос на разбирательство со стороны общественных организаций есть, ждать ответа от братьев по двойным стандартам не приходится. Критику драконовых мер Зеленский получает от Национального союза журналистов.Ну а что делать правительству? В НАТО до сих пор не взяли, МВФ новые кредиты не дает: по вопросам выполнения обязательств Киеву и вовсе доверия нет. Вот и приходится любыми путями подтягивать свои позиции. Ведь только за январь рейтинг главного "Слуги народа" слетел с 27 до 22 %. А вот что думают сами украинцы о таком решении.Не интересуют ни статьи Конституции, ни соответствие международным нормам. А ведь, казалось бы, сам президент из индустрии телевидения и должен понимать, что значит лишиться любимого места работы.Но на поверку оказалось - побеждает популизм. А ведь как хорошо все начиналось.