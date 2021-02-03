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Тысячи людей - граждан Украины - останутся без работы, а миллионы - без любимых телеканалов
04.02.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTА ведь еще совсем недавно Зеленский заверял в своей приверженности свободе слова, обещая не подвергать СМИ давлению. Но, как говорится, как слово дал, так обратно и взял. К преследованию телеканалов, которые говорили правду об Украине, предлагали пути решения проблем, были открытыми площадками для выражения мнений - оперативно подключились и профильные ведомства. Министерство культуры обратилось к руководству Ютюб с настоятельной просьбой - закрыть даже интернет-страницы запрещенных каналов.
Теперь тысячи людей - граждан Украины - останутся без работы, а миллионы - без любимых телеканалов. Подробности у Андрея Семченко.
Эфирное вещание вынужденно прекращают "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Сами каналы назвали это решение политической расправой с неугодными СМИ и заявили, что намерены оспаривать решение о санкциях в судах, в том числе международных. Оппозиция назвала решение президента узурпацией власти.
В Верховной раде инициируют импичмент Зеленскому
Депутаты Верховной рады инициируют импичмент президенту Зеленскому. Слова об импичменте начинают звучать и из экспертных кругов.
Двойные стандартыСложившаяся ситуация не то чтобы удивительная, скорее очень яркая. Так сказать, двойные стандарты во всей красе.
Зеленский по теме высказался. На родном и понятном каждому украинцу языке - английском. В "Твиттере" президент не скрывает: вся борьба ради евроатлантических ценностей. А в них отнюдь не входит критика истеблишмента. Пусть даже горькая и правдивая.
Свобода слова по-украински
К слову, реакция Запада на такие принципы свободы слова - абсолютная тишина. И хоть запрос на разбирательство со стороны общественных организаций есть, ждать ответа от братьев по двойным стандартам не приходится. Критику драконовых мер Зеленский получает от Национального союза журналистов.
"Решение украинских властей является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова. Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ".
Ну а что делать правительству? В НАТО до сих пор не взяли, МВФ новые кредиты не дает: по вопросам выполнения обязательств Киеву и вовсе доверия нет. Вот и приходится любыми путями подтягивать свои позиции. Ведь только за январь рейтинг главного "Слуги народа" слетел с 27 до 22 %. А вот что думают сами украинцы о таком решении.
Не интересуют ни статьи Конституции, ни соответствие международным нормам. А ведь, казалось бы, сам президент из индустрии телевидения и должен понимать, что значит лишиться любимого места работы.
Но на поверку оказалось - побеждает популизм. А ведь как хорошо все начиналось.
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А ведь еще совсем недавно Зеленский заверял в своей приверженности свободе слова, обещая не подвергать СМИ давлению. Но, как говорится, как слово дал, так обратно...
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