В Украине критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем

Источник материала: БT

В Украине Нацкомиссия по регулированию энергетики объявила, что в стране критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем. Это может стать причиной аварийных отключений энергии. За зиму запасы угля в стране сократились впятеро и сейчас составляют лишь полмиллиона тонн.

Украина обратилась к Беларуси за экстренной помощью

Стало известно, что Украина уже обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт. Контрагентом украинцев в нашей стране выступает "Белэнерго". 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности внутренними ресурсами невозможно. На Запорожской станции, вдобавок, произошел сильный пожар: срок ввода в строй энергоблоков может быть перенесен.







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