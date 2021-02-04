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В Украине критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем
04.02.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Украине Нацкомиссия по регулированию энергетики объявила, что в стране критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем. Это может стать причиной аварийных отключений энергии. За зиму запасы угля в стране сократились впятеро и сейчас составляют лишь полмиллиона тонн.
Украина обратилась к Беларуси за экстренной помощью
Стало известно, что Украина уже обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт. Контрагентом украинцев в нашей стране выступает "Белэнерго". 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности внутренними ресурсами невозможно. На Запорожской станции, вдобавок, произошел сильный пожар: срок ввода в строй энергоблоков может быть перенесен.
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В Украине Нацкомиссия по регулированию энергетики объявила, что в стране критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем. Это может стать причиной...
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