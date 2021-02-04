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Соратник Навального заявил об отказе от новых протестов до весны
05.02.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube сообщил, что соратники оппозиционера не планируют проводить новые акции протеста в ближайшее время.
Волков пояснил, что продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование». «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов, и будет невозможна работа по выборам… Это не то, что мы хотим», — пояснил Волков. По его словам, Навальный попросил сторонников «сконцентрироваться на осени» и выборах в Госдуму. Добиваться освобождения Навального его сторонники намерены «внешнеполитическими методами». Вместе с тем Волков отметил, что сторонники Навального не намерены полностью отказываться от протестов. «Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования», — сказал он.
Волков подчеркнул, что штабы Навального выступают против радикализации акций и поворота протестов в «насильственное русло».
«Основной политической работой» штабов Навального до выборов в Госдуму Волков назвал расширение базы «Умного голосования».
Массовые несогласованные акции протеста прошли по всей России трижды за последние недели — 23 января, 31 января и 2 февраля. Они были связаны с арестом Алексея Навального и
В Москве после акций 2 февраля оказались
О том, что 3 февраля у спецприемника в Сахарово не было очереди из автозаков, заявляла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам, люди ждали размещения в центре по два-три часа, а сам центр не был переполнен. «Вчера я приехала в Сахарово и провела там 4,5 часа, ни одного автозака там не было, в камерах на момент моего посещения было размещено 506 человек, были свободные места. Максимальное количество человек в камере — десять, были еще по шесть и четыре», — приводило ее слова РАПСИ.
Против Леонида Волкова в России возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье доходит до трех лет лишения свободы. 29 января Следственный комитет объявил его в розыск. Сейчас Волков находится за рубежом. Несколько других соратников Алексея Навального проходят обвиняемыми по другим уголовным делам, возбужденным в связи с несогласованными акциями, в том числе по «санитарному делу», возбужденному из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил при проведении митинга 23 января. Власти Москвы заявляли, что в митинге участвовали люди с COVID-19, которых удалось отследить через приложение «социальный мониторинг». Под домашним арестом находится Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и брат оппозиционера Олег Навальный.
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«Основной политической работой» штабов Навального до выборов в Госдуму Волков назвал расширение базы «Умного голосования».
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