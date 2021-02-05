Иранский дипломат приговорен к 20 годам за попытку теракта во Франции

Источник материала: Tut.by

Иранский дипломат, работавший в Вене, признан виновным в подготовке нападения на участников конференции Национального совета сопротивления Ирана, прошедшей во Франции в 2018 году. Суд в Антверпене приговорил 49-летнего Ассадолу Ассади к 20 годам тюрьмы.



Фотографии иранского дипломата Ассадолы Ассади были сделаны в Люксембурге сотрудниками спецслужб. Фото с сайта Би-би-си

По делу осуждены еще трое человек, которые были арестованы благодаря совместной работе немецкой, французской и бельгийской спецслужб.

Власти Ирана настаивают на том, что дело сфабриковано.

Десятки тысяч человек приняли участие в митинге Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) под Парижем в 2018 году, включая адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также нескольких европейских и арабских министров .

Приговор был оглашен всего через несколько недель после вступления в должность президента США Джо Байдена. Тегеран надеется, что Байден хотя бы частично снимет санкции, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

Франция обвинила министерство разведки Ирана в запланированном нападении и заморозила активы двух высокопоставленных иранских чиновников.

«Дипломат не может делать все, что ему вздумается, — заявил прокурор Жорж-Анри Ботье. — Он наделен дипломатическим иммунитетом в рамках занимаемой должности, который не защищает его от ответственности за совершенные преступные и террористические действия».

В своем заявлении представитель МИД Ирана резко осудил задержание, судебный процесс и приговор, вынесенный Ассадоле Ассади.

Он охарактеризовал процесс над Ассади, как «незаконное и очевидное нарушение международного законодательства, в частности Венской конвенции 1961 года». Эта конвенция регламентирует вопросы дипломатического права.

Лидер Национального совета сопротивления Ирана Мариам Раджави назвала судебный вердикт «блестящей победой сопротивления и народа Ирана и тяжелым политическим и дипломатическим поражением режима».

Она заявила, что заговор был санкционирован на высшем уровне при посредничестве президента и верховного лидера Ирана, добавив, что министерству разведки было поручено осуществить операцию.

Что произошло?

Ассади был арестован в Германии в 2018 году через несколько дней после встречи с бельгийской парой иранского происхождении в ресторане «Пицца Хат» в Люксембурге. Во время их пребывания в стране за парой была установлена слежка.

У арестованных в Антверпене 38-летнего Аниса С. и 33-летней Насимы Н. были изъяты 500 граммов самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор, который, по утверждению прокуратуры, был заготовлен для нападения на участников конференции иранской оппозиции. Арестованные заявили, что получили сверток от Ассади, но не знали о его содержимом.

Бельгийское подразделение по обезвреживанию бомб Dovo опубликовало отчет, в котором подробно описывается, как взрывчатое вещество TATP (триацетон трипероксид), перевозилось вместе с батареями, антенной и кнопочным передатчиком с дистанционным управлением (RTF, на рисунке ниже).



Фото с сайта Би-би-си

Четвертый мужчина, бельгийско-иранский поэт Мерхад Арефани, был арестован в Париже по обвинению в пособничестве.

Все трое были осуждены за участие в заговоре и приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет.

Против кого планировалось нападение?

Нападение планировалось на участников конференции Национального совета Ирана (NCRI), прошедшей под Парижем в 2018 году.

Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), основанный в 1981 году во Франции, является одним из двух парламентов в изгнании иранского сопротивления и объединяет пять иранских оппозиционных политических организаций.

Национальный совет сопротивления считается политическим крылом Организации моджахедов иранского народа (MEK) — диссидентской группировки, ведущей борьбу против Исламской республики — нынешнего режима в Иране.

Эта группировка, которую иранское правительство называет террористической, в 1980-х годах была ответственна за политические убийства ряда высокопоставленных иранских лиц.

С тех пор она превратилась в мощную лоббистскую организацию за рубежом.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Бельгии Ник Бик, после оглашения приговора в здании суда Антверпена раздались аплодисменты. Празднование продолжилось и за пределами суда: удовлетворенные приговором, сторонники оппозиции пели и скандировали лозунги.

Несколько десятков человек размахивали флагом оппозиции Ирана на глазах у вооруженных полицейских.

Приехавшая из Нидерландов по случаю оглашения приговора 24-летняя студентка Раха Хешматика заявила, что была обрадована вердиктом суда, но отметила, что боится ответных мер со стороны Тегерана.

Раха была на митинге Национального совета сопротивления Ирана и могла стать жертвой этого несостоявшегося нападения.