«Америка вернулась». Байден выступил с первой речью по внешней политике

Источник материала: Tut.by

Новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, активизирует свои демократизаторские усилия за рубежом и усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая.



Фото: Reuters

Таким стал лейтмотив первого выступления нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Эту примерно 19-минутную речь глава американской администрации произнес в четверг в Госдепартаменте.

«Я хочу, чтобы мир сегодня услышал следующий сигнал: Америка вернулась. Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики», — провозгласил Байден.

Символичен был и сам факт приезда главы государства во внешнеполитическое ведомство практически всего через две недели после вступления в должность. Трамп, не жаловавший Госдепартамент США и не без оснований считавший его частью «глубокого подполья» Вашингтона, саботировавшего его решения, впервые появился в стенах этого ведомства только через год с лишним после своей инаугурации. Целью той поездки было приведение к присяге на посту госсекретаря США Майкла Помпео, которого в администрации Байдена сменил Энтони Блинкен.

Авторитаризм наступает

Как утверждал глава Белого дома, Вашингтон сталкивается с «надвигающимся авторитаризмом, в том числе с растущими амбициями Китая», его стремлением «соперничать с Соединенными Штатами, а также решимостью России нанести ущерб» американской демократии.

«Усиливающиеся глобальные вызовы» — от пандемии до вызванного изменением климата кризиса и распространения ядерного оружия — могут быть «решены только странами, работающими вместе и сообща», подчеркнул Байден. «Мы (Соединенные Штаты — прим. релакции) не можем добиться этого [решения] в одиночку», — признал президент.

С его точки зрения, новому правительству в Вашингтоне надо начинать «с дипломатии, уходящей корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы, <…> отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку». «Это наш неиссякаемый источник силы, — полагает Байден. — Это неизменное преимущество Америки».

В связи с этим 46-й американский президент выразил мнение, что союзы и альянсы США с другими странами являются «величайшим достоянием» Вашингтона. «Дипломатия означает стоять плечом к плечу с нашими ключевыми союзниками и партнерами. <…> Мы намерены [восстановить] нашу надежность и моральный авторитет, что в большинстве своем было утеряно», — сказал Байден.

На его взгляд, новые американские власти уже начали восстанавливать свои международные связи и возвращать своей стране «лидерские позиции в мире».

Кроме того, Байден высказался за то, чтобы США встали во главе международных усилий по «борьбе с экзистенциальной угрозой» изменения климата. «Как и в случае с пандемией, это требует глобального сотрудничества», — констатировал руководитель американской администрации.

Противостояние

Затронув тему российско-американских отношений, Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов Москвы, которые Вашингтон посчитает не соответствующими своим интересам. «Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки», сказал Байден, утверждая, что Россия предпринимала в отношении его страны «агрессивные действия».

Президент обещал, что Соединенные Штаты планируют подталкивать к противостоянию с Россией и своих союзников и партнеров. «Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда станем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов», — убежден глава Белого дома.

Он также призвал власти России обеспечить немедленное освобождение Алексея Навального «без всяких условий».

В то же время, по словам Байдена, Вашингтону просто не обойтись без сотрудничества с Москвой.

«Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому вчера (3 февраля — прим. редакции) США и Россия согласились продлить ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который обеспечивает ядерную стабильность», — заявил президент.

С позиции силы

Байден рассуждал о стремлении США участвовать в соперничестве великих держав «с позиции силы».

Причем президент уточнил, что нынешнее американское правительство считает главным конкурентом Соединенных Штатов Китай. «Мы напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы будем противодействовать нарушению Китаем [правил] в сфере экономики, намерены противостоять его агрессивным действиям, дать отпор атакам на права человека и интеллектуальную собственность», — предупредил Байден.

«Но мы, — заверил американский лидер, — готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам».

Военное присутствие за рубежом

Коснулся в своей речи Байден и вопроса о размещении американских войск за рубежом. «Министр обороны [США Ллойд Остин] возглавит глобальный пересмотр дислокации наших войск, чтобы американское военное присутствие отвечало нашим приоритетам во внешней политике и интересам национальной безопасности», — пояснил Байден.

На время проведения этого обзора Вашингтон, как подтвердил президент, приостановит вывод войск США из Германии. Решение о передислокации значительной части американских военнослужащих из ФРГ было принято Трампом летом прошлого года.

В этой же части выступления Байден сообщил о прекращении поддержки Соединенными Штатами боевых операций аравийской коалиции в Йемене. Согласно изложенной им информации, данное решение распространяется в том числе на продажу американских вооружений арабским союзникам.

По оценке главы Белого дома, война в Йемене «привела к гуманитарной и стратегической катастрофе». «Мы <…> активизируем нашу дипломатию, чтобы положить конец войне в Йемене. <…> Эта война должна закончиться», — сказал американский лидер.

Тем не менее, отметил он, США продолжат помогать Саудовской Аравии защищать свои суверенитет, территориальную целостность и население от угроз со стороны «поддерживаемых Ираном сил».

Оставшееся за скобками

Байден оставил без внимания ряд крупных проблем международной политики, включая урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Ирана и денуклеаризацию Корейского полуострова, палестино-израильский конфликт, ситуации в Сирии и Афганистане.

Он, впрочем, призвал организовавших переворот военнослужащих Мьянмы оставить власть и освободить задержанных ими лидеров страны и представителей гражданского общества, посулив в противном случае санкции.

Как предупредила еще в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, речь Байдена изначально не задумывалась как раскрывающая детали всех направлений новой внешней политики страны. Она пояснила, что на это у главы государства «будет достаточно времени».