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В Белом доме заявили о готовности наказать Россию «за плохое поведение»

05.02.2021 07:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Советник Байдена по нацбезапасности Джейк Салливан презентовал стратегию выстраивания отношений с Россией, которой будет придерживаться новая администрация. Москва понесет ответственность за свои действия. Об этом он заявил на пресс-брифинге.


Джейк Салливан. Фото: Reuters

«В отличие от предыдущей администрации мы намерены предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она предпринимает. Это включает подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки и многие другие действия. Мы сделаем это в свое время и в той форме, которую выберем. И мы уверены, что применение этих мер и наступление подобных последствий возымеет эффект на поведение России в будущем. Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно, нет. Но мы уверены, что мы сможем занять еще более жесткую линию поведения в отношении российской агрессии и ее плохого поведения», — заявил Салливан, отвечая на вопрос журналиста.

Однако это не исключает того, что США смогут сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. В качестве примера он привел решение о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

 
 
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«В отличие от предыдущей администрации мы намерены предпринять шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр вредоносных действий, которые она...
 
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