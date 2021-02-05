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Международная и Европейская федерации журналистов осудили Киев за отключение телеканалов
05.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМеждународная и Европейская федерации журналистов осудили
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Международная и Европейская федерации журналистов осудили отключение украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112" от эфира. В их заявлении решение президента Зеленского...
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