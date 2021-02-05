|
Телеканал "Наш" подвергся нападению
05.02.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТем временем задержаниями завершился штурм телеканала "Наш" в Украине. Правоохранители применили слезоточивый газ. Накануне ультраправые радикалы, которые обвиняют канал в наличии пророссийских взглядов, пытались прорваться в здание организации. На двух журналистов напали прямо во время прямых включений. У одного вырвали микрофон, который он смог отобрать, другого несколько раз ударили по голове. На помощь журналисту поспешили полицейские.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем задержаниями завершился штурм телеканала "Наш" в Украине. Правоохранители применили слезоточивый газ. Накануне ультраправые радикалы, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)