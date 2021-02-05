Навального снова судят - его обвиняют в клевете на ветерана. Рассказываем, в чем дело

Источник материала: Tut.by

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу против политика Алексея Навального о клевете на ветерана. Оппозиционеру дали час на ознакомление с делом. Рассказываем, в чем обвиняют Навального, и что ему грозит, если суд признает его виновным.



Алексей Навальный в суде 5 февраля 2021 года. Фото: Reuters

В чем суть дела?

Алексей Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). По версии следствия, 2 июня 2020 года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, по версии обвинения, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину Навальный не признает.

Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

А что за ролик?

2 июня 2020 года вышел агитационный ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, кардиохирург Лео Бокерия, спортсмен Вячеслав Фетисов и другие известные и не очень россияне. Каждый из них зачитал на камеру по фразе из преамбулы российской Конституции, после чего закадровый голос в финале видео объявил: «Принимаем Конституцию Российской Федерации».

Среди прочих в видео снялся уроженец Беларуси, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, участник партизанского движения в Беларуси, кавалер ордена Отечественной войны II степени, награжденный также медалью «За боевые заслуги» Игнат Артеменко. Сейчас ему 94 года.



Игнат Сергеевич Артеменко/Военный билет Артеменко И.С. Коллаж: RT

И как отреагировал Навальный?

Алексей Навальный раскритиковал кампанию в поддержку голосования сразу после публикации этого видео на сайте RT. «О, вот они, голубчики, — написал он в своем твиттере, а позже и в телеграм-канале , — надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато». Политик назвал участников агитационного видео «позором страны» и «предателями».

В сообщениях Навального ни имя, ни фамилия участника войны Игната Артеменко не упоминались.

И что потом?

В тот же день — 2 июня — член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального. По мнению юриста, люди, снявшиеся в ролике — известные и серьезные люди, с деньгами и возможностями, а ветерану 94 года и он постоять за себя не может.

Опять же, в этот же день ведущий Владимир Соловьев посвятил этой истории выпуск своего авторского ютьюб-шоу «Соловьев LIVE», в котором назвал Навального «власовской сволочью» и «нацистской мразью». С ним согласились гости шоу — главный редактор RT Маргарита Симоньян и снявшийся в ролике RT заместитель председателя правительства Калмыкии Сангаджи Тарбаев (в прошлом капитан команды КВН «Сборная РУДН»).

Сам Игнат Артеменко ролик и комментарии Алексея Навального к нему не комментировал, за него это сделал внук Игорь Колесников. 9 июня он сообщил на своей странице «ВКонтакте», что у его деда начались проблемы с сердцем после того, как он узнал о сообщении Навального. «Ему стало очень плохо, — написал внук, — пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве».



Игорь Колесников и Игнат Артеменко. Страница Игоря Колесникова во «ВКонтакте»

15 июня Следственный комитет России посчитал, что таким образом Навальный распространил «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана» и возбудил против него уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

И что будет?

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона российских рублей (13,2 тысяч долларов) либо обязательных работы на срок до 240 часов

Другое дело, признает ли суд Навального виновным в клевете на ветерана —напомним, в сообщениях Навального ни имя, ни фамилия участника войны Игната Артеменко не упоминались.

Российские эксперты отмечают, что в любом случае (например, если бы с заявлениями в Следственный комитет обратился Иван Охлобыстин или Вячеслав Фетисов), это стоило рассматривать как административное дело об оскорблении, а не уголовное дело о клевете.