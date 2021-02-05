Европа столкнулась с дефицитом вакцины

Источник материала: БT

В Европе не утихает война из-за вакцин от COVID-19. Дефицит прививок заставил Испанию и Францию откорректировать планы вакцинации населения. Эта кампания затянется от полугода до года в странах Балтии и ряде других. ЕС обвиняет Великобританию в эгоизме - эта страна оплатила приоритетные поставки. В Брюсселе рассматривают возможность остановить отгрузку вакцины из Европы в Соединенное Королевство.

Локдауны вызывают всеобщее недовольство

Тем временем локдаун провоцирует массовое недовольство и акции протеста в самых различных государствах планеты. В Чехии и Венгрии, вопреки запрету властей, начали открываться рестораны. Власти Польши, реагируя на недовольство граждан, отменяют с 12 февраля ряд ограничений: заработают учреждения культуры. Полякам также позволят заниматься спортом на открытом воздухе.

Надувной госпиталь создали в Колумбии

В Колумбии из-за эпидемии возник острый дефицит больничных коек. Ученые из местного университета разработали в этой связи настоящий надувной госпиталь. Он состоит из соединенных между собой элементов. Достаточно их надуть - и возникает полноценная больница с приемным покоем, палатами, кухнями и уборными.