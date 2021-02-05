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Влиятельные международные структуры осудили действия Киева

06.02.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пример, когда страна находится не то что под давлением, а под контролем зарубежных государств. В Украине начали сбор подписей для начала процедуры импичмента президента Зеленского.

Накануне соответствующую резолюцию приняла партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Им необходима поддержка большинства депутатов. Шансы на успех спорные. Фракция Зеленского вместе - так скажем с "ситуативными союзниками" в лице Тимошенко и Порошенко - сохраняет за собой абсолютное большинство в Раде. Главные надежды оппозиции - на активное гражданское сопротивление президентской политике. Ведь рост коммунальных тарифов заставил общественное недовольство выплеснуться на улицы. Эксперты считают, что именно этим обусловлен и запрет на вещание трех общенациональных телеканалов. Американское посольство дало добро президенту на блокировку каналов, которые выступали точкой сборки протеста, связанного с "тарифным майданом". Кстати, сегодня в Верховный суд Украины был подан иск о признании незаконной блокировку вещателей, а также их региональных подразделений.

Д. Богатырев: Один из факторов запрета вещания трех украинских телеканалов - освещение темы внешнего управления

Даниил Богатырев, политолог (Украина): "Одним из основных факторов, который привел к их запрету, является то, что эти каналы начали активно освещать тему внешнего управления. Они активно подсвечивали все эти вещи - с "Мотор Сич", с вакциной, с вызовом министра Степанова на ковер в американское посольство в конце прошлого года. Временная поверенная США буквально запретила Украине закупать российскую вакцину. Все эти каналы - "Ньюс-Уан", наш и "ЗИК" - эту проблематику активно подсвечивали. В США реально обеспокоились теми тенденциями, которые наблюдаются в Украине. Эти тенденции - растущее недовольство внешним управлением, падающий рейтинг "зеленой команды" на фоне роста рейтинга ОПЗЖ, растущее недовольство экономическим положением граждан - в связи с этим и были запрещены эти 3 канала".

Влиятельные международные структуры осудили действия Киева

Влиятельные международные структуры осудили действия Киева

Закрытие украинскими властями оппозиционных телеканалов осудили Международная и Европейская ассоциации журналистов. Предостерег от таких методов и Верховный комиссар ООН по правам человека. При этом офис Зеленского объявил, что закрытие поддержали послы стран "Большой семерки". Однако на это последовало опровержение из Брюсселя - мол, европейцы против фейков, но, якобы, за свободу слова. Вот и получается, что безоговорочно "цензурную акцию" официального Киева поддержали Соединенные Штаты.


Смотрите также:


Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK



 
 
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Пример, когда страна находится не то что под давлением, а под контролем зарубежных государств. В Украине начали сбор подписей для начала процедуры импичмента...
 
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