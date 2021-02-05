МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии

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МИД России объявил персонами нон грата трех европейских дипломатов, работавших в посольствах Польши, Швеции и Германии. Претензия ко всем этим дипломатическим работникам одна: 23 января они принимали участие в незаконных акциях, которые прошли во многих российских городах. Официальная Москва уже заявляла, что в ходе протестных мероприятий января и февраля имело место недопустимое зарубежное вмешательство во внутренние дела страны. Дипломаты, признанные персонами нон грата, обязаны в ближайшее время покинуть пределы России.