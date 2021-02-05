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Россия объявила европейских послов персонами нон-грата и выслала из страны

06.02.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дипломаты из Германии, Швеции и Польши высылает Россия в связи с участием их в несанкционированных митингах в Москве и Санкт-Петербурге 23 января, сообщает МИД РФ.

Послы будут вынуждены покинуть территорию России в ближайшее время.

В МИД РФ были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германия. В ведомстве сообщили, что дипломатам заявлен протест в связи с участием дипломатов в несанкционированных акциях 23 января.

Сотрудники шведского и германского генконсульства были замечены в этот день в Москве, посол Польши – в Санкт-Петербурге. В российском МИДе им заявили, что «такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata», - сказано в сообщении.

В Кремле ожидают, что в дальнейшем дипломатические миссии Швеции, Польши и Германии и их персонал будут строго следовать нормам международного права.

Такое решение озвучено в день встречи главы МИД России Сергея Лаврова с Верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Что ответили в Европе

Тем временем МИД Польши заявил в пятницу, что решение российских властей – ошибочно, польский дипломат «выполняла исключительно служебные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и соответствующие Венской конвенции.

В польском ведомстве считают, что шаги российских властей неверны и приведут к углублению кризиса в двусторонних отношениях.

Там подчеркнули, что решение о высылке было принято в то время, когда в Москву приехал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Польская сторона может принять ответные меры в случае, если Россия «не пересмотрит своего решения», сообщает РИА Новости.

В МИД Швеции также заявляют о неоправданности решение России.

«Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России. Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на соответствующие ответные меры», - цитирует ведомство агентство «Интерфакс».

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях», - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля, поступившем в пятницу в «Интерфакс».

А Навального судят второй раз

В России с 23 января проходят акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на специальном выездном заседании приговорил Навального к 3,5 годам колонии, заменив ему условный срок на реальный. Суд рассматривал ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок». 

5 февраля снова начался суд над Навальным – на этот раз по делу о клевете, где потерпевшим выступает ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко.

Дело возбуждено из-за комментария Навального в телеграм-канале под роликом, рекламирующим изменения в Конституции РФ, в котором снимался ветеран.

 
Теги: Новости
 
 
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Дипломаты из Германии, Швеции и Польши высылает Россия в связи с участием их в несанкционированных митингах в Москве и Санкт-Петербурге 23 января, сообщает
 
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