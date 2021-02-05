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Россия объявила европейских послов персонами нон-грата и выслала из страны
06.02.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Дипломаты из Германии, Швеции и Польши высылает Россия в связи с участием их в несанкционированных митингах в Москве и Санкт-Петербурге 23 января,
Послы будут вынуждены покинуть территорию России в ближайшее время.
В МИД РФ были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германия. В ведомстве сообщили, что дипломатам заявлен протест в связи с участием дипломатов в несанкционированных акциях 23 января.
Сотрудники шведского и германского генконсульства были замечены в этот день в Москве, посол Польши – в Санкт-Петербурге. В российском МИДе им заявили, что «такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу».
«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata», - сказано в сообщении.
В Кремле ожидают, что в дальнейшем дипломатические миссии Швеции, Польши и Германии и их персонал будут строго следовать нормам международного права.
Такое решение озвучено в день встречи главы МИД России Сергея Лаврова с Верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Что ответили в Европе
Тем временем МИД Польши заявил в пятницу, что решение российских властей – ошибочно, польский дипломат «выполняла исключительно служебные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и соответствующие Венской конвенции.
В польском ведомстве считают, что шаги российских властей неверны и приведут к углублению кризиса в двусторонних отношениях.
Там подчеркнули, что решение о высылке было принято в то время, когда в Москву приехал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Польская сторона может принять ответные меры в случае, если Россия «не пересмотрит своего решения»,
В МИД Швеции также заявляют о неоправданности решение России.
«Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России. Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на соответствующие ответные меры», -
Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях», - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля, поступившем в пятницу в «Интерфакс».
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Дипломаты из Германии, Швеции и Польши высылает Россия в связи с участием их в несанкционированных митингах в Москве и Санкт-Петербурге 23 января, сообщает
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