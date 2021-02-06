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«Вы даже сфабриковать дело не можете». Как прошел первый день процесса о клевете Навального на ветерана
06.02.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд начал рассматривать дело в отношении Алексея Навального
Мировой судья Вера Акимова начала рассматривать уголовное дело Алексея Навального, который обвиняется в клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Заседание проходило в выездном режиме на территории Бабушкинского суда Москвы.
В пятницу, 5 февраля, на процессе успел выступить 94-летний потерпевший, которому во время заседания стало плохо, и несколько свидетелей. Навальный, которому три дня назад назначили реальный срок по приговору 2014 года, говорил на повышенных тонах, а заявителя по делу — внука ветерана — обвинил в «торговле дедом».
Дело о клевете против Навального возбудили из-за его постов в Twitter и Telegram о ролике Russia Today в поддержку изменения Конституции. Среди тех, кто снялся в ролике (наряду с космонавтом Олегом Кононенко, сыроваром Олегом Сиротой, артистом Василием Лановым и дизайнером Артемием Лебедевым), был и полковник Артеменко. Навальный, комментируя видео, назвал их «командой продажных холуев».
Спустя неделю «РИА Новости» со ссылкой на внука ветерана Игоря Колесникова сообщило об ухудшении состояния здоровья Артеменко после реакции Навального, и СК возбудил дело о клевете. Навальный связывал новое дело с истечением условного срока по своим прежним делам.
«Требовалось, чтобы я противостоял чему-то святому»
Игнат Артеменко принимал участие в суде посредством видеосвязи из дома; он неподвижно сидел перед камерой в кителе с наградами и в медицинской маске. Навальный начал заседание с требования снять с 94-летнего мужчины маску: «Если он через какое-то время схватится за сердце, вы будете виноваты, уважаемый суд», — сказал он. Судья на это возразила, что «санитарные нормы никто не отменял».
О потерпевшем Навальный, по его словам, ничего не знает, кроме того, что родственники пожилого человека «совершенно бессовестным образом используют его».
Само уголовное дело он считает сфабрикованным. «Я понимаю, что это дело сфабриковал даже не СК, а пиарщики, сама конструкция его — пиаровская. Понадобилась хитрая штука: чтобы я противостоял не продажным судьям и бессовестным прокурорам, а чему-то более важному и более святому», — заявил Навальный.
«Преследование Навального связано сугубо с его активной политической деятельностью, критикой президента России и антикоррупционными расследованиями. Цель этого дела — помешать Навальному участвовать в грядущих выборах в Госдуму и в выборах президента», — заявил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.
Обвинение в суде представляла прокурор Екатерина Фролова — она же тремя днями ранее участвовала в процессе по замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Оглашая обвинение, она заявила, что в постах Навального в Twitter и Telegram «получили выражение недействительные факты и негативное отношение Навального к Артеменко», и, поскольку с публикациями ознакомился неограниченный круг людей, это причинило пожилому потерпевшему моральный вред.
Две судьи
Перед допросом потерпевшего Навальный усомнился, что ветеран осознает происходящее. «Я требую, чтобы он сам отвечал на вопросы, а не женщина в розовом отвечала за него», — сказал оппозиционер, имея в виду дочь ветерана, сидевшую вместе с ним перед камерой.
Адвокат Навального Ольга Михайлова потребовала разъяснить, кто и как обеспечил в квартире ветерана видеосвязь и кто еще находится с ним в квартире. Навальный также потребовал разъяснить, «кто дирижирует этим процессом, и посмотреть им в глаза».
Судья объяснила, что по ее распоряжению к Артеменко направили другую судью «разъяснить ему его права и предупредить об ответственности», а также обеспечить «объективность процесса».
Артеменко выступил после короткого технического перерыва, в кадре с ним периодически появлялась судья Бабушкинского суда. «В июне я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины, и это меня очень огорчило. Я вынужден защищать свою честь. Я уже давал подробные показания на следствии, сейчас плохо себя чувствую и прошу прекратить допрос. Я хочу, чтобы Навальный извинился передо мной и перед памятью актера Ланового», — сказал ветеран.
Прокурор Фролова зачитала его письменные показания, данные на следствии. В них Артеменко рассказал, что родился в Могилевской области и с 15 лет помогал партизанам, собирая оставленное на полях сражений оружие и боеприпасы, был арестован немцами. В 1944 году вступил в армию, попал на 2-й Белорусский фронт и в одной из разведывательных операций получил ранение в позвоночник и ногу. После войны до 1952 года служил в Германии, затем вернулся и поступил в главный штаб военно-воздушных сил, откуда в 1982 году уволился в запас в звании инженера-полковника.
Снимаясь в ролике RT в поддержку поправок в Конституцию, Артеменко действовал из патриотических соображений; никакого гонорара ему не предлагали и не выплачивали, отметил он. О комментарии Навального он узнал от своей сиделки Зины. «Это было для меня очень обидно. Я не понимал, как так Навальный, не зная меня, мог сказать такое обо мне на всю страну. Я долго переживал, и у меня ухудшилось здоровье. Я хочу, чтобы Навальный извинился передо мной. Я всегда все в своей жизни делал бескорыстно. Я не холуй, не человек без совести и не позор страны, а ее верный сын», — сказано в письменных показаниях ветерана.
После этого Артеменко попросил о перерыве из-за плохого самочувствия. Со слов судьи, ему вызвали скорую помощь. На заседании он больше не появился.
«Я еще в начале заседания говорил, что ему вызовут скорую. Чтобы потом говорить, что его этот процесс доконал», — заявил Навальный. Он обратился к судье: «Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли этого деда, навешали на него медалей и заставили его читать с бумажки то, что вы ему написали».
«Ваша честь, занесите в протокол и мое замечание. Состояние здоровья потерпевшего вызвано поведением подсудимого Навального», — парировала прокурор.
«Что бы сделали белорусские партизаны?»
По просьбе прокурора на процессе были допрошены несколько свидетелей.
Претензии защиты
Навальный и его защита обратили внимание, что из пяти человек трое — полковник, его соседка и сиделка — допрашивались по видеосвязи. Защита заподозрила, что объяснения они читают с листа или экрана, а в их комнатах присутствуют посторонние люди, консультирующие их.
94-летняя свидетельница Маргулис полагала, что оппозиционер оклеветал полковника не в посте, а в видеоролике, причем об этой ситуации она узнала из телепередачи.
Владимир Акимов в начале допроса заявил, что обращался с жалобой на оппозиционера в СК, а когда защита Навального потребовала от него представить заявление, Акимов через несколько минут зачитал записку не из СК, а из МВД, при этом относилась она к делу об административном правонарушении.
Колесников заявил, что ни он, ни его дедушка самостоятельно не писали заявлений на Навального, хотя в одном из томов дела защита нашла подписанное одним из них заявление.
«Мало того, что вы на самом деле не принимаете решение по этому делу, вы даже сфабриковать дело не можете правильно. Меня это оскорбляет», — кричал Навальный судье, прежде чем она, поручив адвокатам «привести подзащитного в чувство», объявила в заседании перерыв.
Рассмотрение дела продолжится 12 февраля.
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«Вы даже сфабриковать дело не можете». Как прошел первый день процесса о клевете Навального на ветерана
«Мало того, что вы на самом деле не принимаете решение по этому делу, вы даже сфабриковать дело не можете правильно. Меня это оскорбляет», - кричал Навальный судье,...
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