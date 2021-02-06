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В Украине сошел с рельсов поезд. Погибших и пострадавших нет
06.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧП в Украине. В Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой состав. Опрокинулись груженные клинкером 8 вагонов. Повреждены железнодорожные пути. На аварийном участке пропало электропитание. Произошла задержка движения пассажирских поездов. Погибших и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.
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ЧП в Украине. В Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой состав. Опрокинулись груженные клинкером 8 вагонов. Повреждены железнодорожные пути. На...
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