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Взрыв газа в здании офиса Красного Креста в немецком Меммингене

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощный взрыв в центре Бордо: утечка газа В центре французского города Бордо прогремел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое пропали без вести. Повреждены...

В центре французского города Бордо прогремел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое пропали без вести. Повреждены два соседних дома, в некоторых зданиях выбило стекла. Взрыв произошел в гараже и, вероятнее всего, связан с работами, которые там велись. Место происшествия оцепили пожарные расчеты и полиция. Причины ЧП выясняются.Накануне взрыв газа произошел в немецком городе Мемминген, четыре человека пострадали. Инцидент случился в здании, которое принадлежит немецкому Обществу Красного Креста.