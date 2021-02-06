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Мощный взрыв в центре Бордо: утечка газа
06.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ центре французского города Бордо прогремел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое пропали без вести. Повреждены два соседних дома, в некоторых зданиях выбило стекла. Взрыв произошел в гараже и, вероятнее всего, связан с работами, которые там велись. Место происшествия оцепили пожарные расчеты и полиция. Причины ЧП выясняются.
Взрыв газа в здании офиса Красного Креста в немецком МеммингенеНакануне взрыв газа произошел в немецком городе Мемминген, четыре человека пострадали. Инцидент случился в здании, которое принадлежит немецкому Обществу Красного Креста.
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В центре французского города Бордо прогремел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое пропали без вести. Повреждены...
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