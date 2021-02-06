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Мощный взрыв в центре Бордо: утечка газа

06.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В центре французского города Бордо прогремел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое пропали без вести. Повреждены два соседних дома, в некоторых зданиях выбило стекла. Взрыв произошел в гараже и, вероятнее всего, связан с работами, которые там велись. Место происшествия оцепили пожарные расчеты и полиция. Причины ЧП выясняются.

Взрыв газа в здании офиса Красного Креста в немецком Меммингене 

Накануне взрыв газа произошел в немецком городе Мемминген, четыре человека пострадали. Инцидент случился в здании, которое принадлежит немецкому Обществу Красного Креста. 

 
 
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В центре французского города Бордо прогремел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один находится в тяжелом состоянии. Еще двое пропали без вести. Повреждены...
 
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